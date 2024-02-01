من هو "أصعب رجل غريب" الذي منحته الجزائر تأشيرتها.. وما علاقة ماسك؟

انطلق من أقصى الجنوب الأفريقي حيث كانت بداية الرحلة، متجهاً نحو أقصى شماله في تونس، حيثُ ينوي أن ينهيها.

المغامر البريطاني الشهير روسل كوك، شغَل الصحافة البريطانية، بعد منشورٍ ظهر فيه من خلال مقطع فيديو، معلناً رغبته في الحصول على تأشيرة دخول الجزائر، للمضي في مغامرته الخيرية.

منشور كوك على منصة "X" حظي بتفاعل كبير خاصةً بعد أن لقي ردّاً من سفارة الجزائر في بريطانيا، مؤكدة موافقتها على منحه تأشيرة دخول الجزائر واستكمال رحلته، بعد أن شق طريقه الطويلة عبر أدغال أفريقيا مشياً على الأقدام، بغية جمع مبالغ مالية لنشاطات خيرية.

كما كان لتفاعل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك المنصة والذي "لا تفوته فيها فائتة" الأثر الكبير في انتشاره السريع، واستغلَّ ماسك نفسُه الموقف ليؤكّد على أهمية منصته التي تبرزها مواقف كتلك قائلاً: "إن هذا الشكل من التفاعل هو ما يجعل منصة مميزة".

وفي تعليقها على منشورِ من يلقب نفسه بـ "أصعب رجل غريب" قالت السفارة الجزائرية: "إن على المغامر تقديم طلب التأشيرة الخاص به من مكان تواجده، على أن تمنحه البعثة الجزائرية تأشيرة مجاملة فورية".

مؤكدةً أن المغامر البريطاني سيحصل على تأشيرة دخول متعددة تسمح له بعبور الجزائر عبر ولاية تندوف لمواصلة مهمته الخيرية، معلّقةً: مرحباً بكم في الجزائر، ونتمنى لك حظاً سعيداً.

المغامر البريطاني ذو السادسة والعشرين قطع ما يزيد على 10 آلاف كيلومتر، عابراً حدود نحو 20 دولة منذ بدأ رحلته، وحظي بدعم عدد من المشاهير لقضاياه الخيرية، خلال محاولاته جمع تبرعات لصالح مؤسسة The Running Charity. حيث تمكن حتى الآن من جمع ما يزيد على 144 ألف جنيهٍ إسترليني.