"ميكي ماوس والسنافر" فنون الاحتيال في تايمز سكوير

للاحتيال فنون في "تايمز سكوير" لا تكلف أصحابها سوى التنكر بزي ميكي ماوس أو السنافر أو الباندا، أو أي شخصية كرتونية تنجح في جذب قلوب الأطفال ونقود آبائهم، لكن هذا السائح البريطاني قرر قلب السحر على الساحر كما يقال، فقد نجح في التقاط صور مع الشخصيات ومغادرتهم دون أن يدفع لهم دولارا واحدا.

بعد رفض السائح دفع المال مقابل الصور والسيلفي، صبت الشخصيات غضبها عليه فلاحقوه وبدؤوا بمضايقته وطلبوا منه حذف الصور والبقاء في منزله إذا لم يكن لديه المال، كما ظهر في الفيديو الذي نشره على حسابه في تيك توك.

في "تايمز سكوير" تجربة السائح البريطاني ليست الوحيدة، فقد أفاد عدد كبير من السياح بأنهم يتعرضون للمضايقات من قبل الشخصيات الغامضة التي تتقاضى 10 دولارات إلى 50 دولارا مقابل الصورة الواحدة، إلا أن الأمر لم يقتصر عليهم فقط، إذ قالت الإحصائيات إن 47% من سكان نيويورك يتعرضون لمضايقات من قبل المتنكرين في الشوارع التي وصلت إلى حد إجبار الأشخاص على الدفع أون لاين، وفي أسوأ الأحيان إجبارهم على الهرب والاختباء في أحد المتاجر، رغم وجود قوانين تحظر ممارسات هؤلاء المتنكرين وغيرهم من المحتالين بالقرب من المناطق السياحية.