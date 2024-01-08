موقع قادة حماس في غزة.. فشل مخابراتي إسرائيلي جديد

بعد ثلاثة أشهر على اجتياح القوات الإسرائيلية لقطاع غزة بعشرات آلاف الجنود والعتاد، وأجهزة التجسس، من أجل تحقيق هدفين رئيسيين، هما الوصول إلى قادة حماس، وتحرير المحتجزين الإسرائيليين، ما زال السؤال معلقا.. أين هم أصلا؟

صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أوردت معلومات جديدة عن فشل أجهزة المخابرات الإسرائيلية في التوصل إلى أماكن قادة حماس داخل قطاع غزة، طيلة هذه الفترة، وأنهم كانوا يعتقدون خطأ بوجود هؤلاء القادة في جنوبي القطاع، وتحديدا في خان يونس، دون توقع وجودهم في الوسط.

التقرير يشير إلى أن المعلومات الإسرائيلية بشأن أماكن وجود الرهائن وقادة حماس كانت فيها ثغرات واضحة، مستدلة على ذلك بأنه خلال أسبوع وقف إطلاق النار تبين أن حماس كانت تحتجز رهائن في الشجاعية. كما أنه في الفترة ما بين 10 و18 ديسمبر، علم الجيش الإسرائيلي أن مجموعة ثانية من الرهائن قد تم احتجازها أيضًا في الشجاعية، وهي التي قتلها الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ.

مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي برروا حادث قتل الرهائن بالخطأ؛ بسبب عدم تدريب الجنود الذين اقتحموا الشجاعية على احتمال وجود رهائن. واعتبروا أن هذا أقوى دليل على مدى اقتناع الأجهزة الإسرائيلية في مرحلة ما بأن جميع الرهائن وقيادة حماس كانوا في جنوب غزة.

والآن، تثور التساؤلات بين المحللين العسكريين هناك، ومن أبرزها أنه إذا كان الجيش الإسرائيلي أغفل أهمية وسط غزة، فهل تقديراته الأخرى حاليا بشأن مواقع قيادات حماس والرهائن صحيحة، أم أنه سيقع في أخطاء قاتلة أخرى لتبين مدى صحة معلوماته، وهو ما يؤشر على استمرار نجاح خطط الخداع الاستراتيجي لحماس، والتي قد تجبر إسرائيل في النهاية على العودة إلى طاولة المفاوضات؟