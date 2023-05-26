بعد الزلزال.. حافلات متنقلة لتعليم الأطفال شمال سوريا

كتف يسند انحناء آخر، ووجوه تحكي قصة جرح لم يلتئم، في الشمال السوري تتحول الحافلات لمدارس مصغرة، ينهل الصغار من كراساتها ما يجود به العلم، بعد أن تعايشوا مع الوجع بأنواعه.

عقب الزلزال الذي دمر البيوت والقلوب، أصاب الأذى أكثر من 450 مدرسة في الشمال السوري، فيما تستهدف هذه الحافلات 27 مخيما متنقلة بينها تباعاً في مدينة جنديرس ومحيطها، ومقدمة الفائدة لأكثر من ثلاثة آلاف طالب ، في مبادرة تابعة لمنظمة أورانج.

فرحة نهاية الدرس تستوجب أحيانا مباراة تحرك ما ركد في طاقة أطفال المخيمات، قبل أن يعودوا صباحا لخوض جولة جديدة من التحدي عل قطار الحروف يعرف طريق أحلامهم.