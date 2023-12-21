بروتوكولات إسرائيلية لعلاج صدمة الأطفال الرهائن العائدين من غزة

ظن الإسرائيليون أنهم قادرون على تخطي آثار هذه الحرب رغم يقينهم باختلافها عن سابقاتها، فهي المرة الأولى التي يتركهم هجوم كالذي حدث، في السابع من أكتوبر، مذهولين أمام عدد كبير من القتلى والرهائن.. من بينهم 35 طفلاً أثاروا قلق إسرائيل منذ الأيام الأولى لاختطافهم، حول ما إذا كان هناك بروتوكولات حقيقية لعلاجهم.

آشر بن آرييه، المختص في صدمات الأطفال بالجامعة العبرية ومعهد حاروف في القدس، قال: "أدخلت عملية الخطف بشكل أساس أشكالاً جديدة من الصدمات للأطفال وأسرهم لم نشهدها من قبل.

كيف تشرح لطفل أنه آمن، الآن، بعدما رأى مكانه الأكثر أمانًا، غرفة نومه، وقد احترقت، ووالداه قُتلا في منزله؟"

وبحلول الهدنة، في أواخر نوفمبر، كان بن آرييه وفرق تتألف من بضع عشرات من الخبراء قد طوروا 9 بروتوكولات لسيناريوهات لم يكن لها وجود من قبل.

بتوصيات عملية حول ما يجب القيام به وفي أي مرحلة، بعضها بسيط مثل سؤال الطفل أولاً قبل العناق، أو ما كان مثيرًا للاستغراب كالسماح للأطفال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسيلةً لاستعادة السيطرة على حياتهم.

وبعد عودة 33 رهينة تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عامًا إلى إسرائيل، روى أقاربهم كيف أن بعضهم استيقظوا وهم يبكون خلال الليل أو تشبثوا بهم طوال اليوم، بينما تحدث البعض همسًا فقط.

حالة هي غيضٌ من فيض ما يعانيه أطفال غزة... الذين استفاقوا على زلزالٍ من القصف لا يهدأ، ترك من خرج منهم أحياءً بين جرحى.. ويتامى.. ومشردين بلا مأوى، وما عاناه أطفال إسرائيل ليوم مازال أطفال غزة يعانون أضعافه لأكثر من 70 يومًا.

فهل لآشر بن آرييه أن يجيب عن سؤال: " كيف نشرح لأطفال غزة "بالذات" المأساة التي يعيشونها في أحلك الأوقات البشرية ظلامًا؟.. يسأل مراقبون.