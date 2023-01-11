أول انتصار روسي هام في أوكرانيا بعد الانتكاسات المحرجة

تمكنت قوات مجموعة فاغنر الروسية من اقتحام بلدة سوليدار، بعد قتال ضار ووحشي مع القوات الأوكرانية.

وإذا ما أحكمت فاغنر قبضتها على البلدة فسيكون هذا أول انتصار روسي مهم بعد أشهر من الانتكاسات، وتكتسي هذه البلدة أهمية خاصة لمحاصرة القوات الأوكرانية في مدينة "باخموت" الإستراتيجية التي تقاوم الروس بضرواة منذ أشهر

ومن شأن هذا الانتصار رفع أسهم قوات فاغنر وزعيمها المقرب من بوتين يفغيني بريغوجين الذي سيبرز اسمه كقادر على تحقيق الانتصارات بينما منيت باقي وحدات الجيش الروسي بانتكاسات محرجة