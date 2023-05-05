تلقوا أقوى ضربة أمنية.. هذه قصة "ندرانغيتا" أخطر مافيا في العالم

أقوى ضربة تستهدف أخطر مافيا في العالم (ندرانغيتا).. 10 دول من أوروبا وأمريكا الجنوبية تحاصر المنظمة الإجرامية الإيطالية وتعتقل 132 شخصًا في العملية التي عرفت باسم "أوريكا".

فما قصة هذه المافيا ومدى خطورتها؟

تعد العصابة رقم واحد في تهريب الكوكايين.. تقارير تشير إلى أنها تسيطر على حوالي 80% من تجارة هذا المخدر في أوروبا، فهي المصدر الرئيسي لتدفقها بين أمريكا الجنوبية وأوروبا.

يمر معظم الكوكايين عبر ميناء الحاويات الأكثر ازدحاما في إيطاليا، غويا تاورو جنوب كالابريا.. العصابة الإجرامية هربت ما يقارب 25 طنًا بين أكتوبر 2019 حتى يناير 2022، فضلا عن القيام بعمليات غسيل أموال، وفق التحقيقات الأوروبية.

هنا من منطقة تلال كالابريا الوعرة في جنوب إيطاليا، حيث معقل عصابة "ندرانغيتا" الشهيرة التي نشأت في القرن التاسع عشر.. فهي ليست كمثيلاتها.. الصلات العائلية هي مصدر قوتها.

أعضاء العصابة لهم ولاء لبعضهم مبني على روابط الدم، يمتد نفوذها إلى أكثر من 40 دولة في العالم، من أمريكا الجنوبية إلى أستراليا، ويقدر حجم عملياتها السنوية بحوالي 60 مليار دولار.

العائلات التي تدير هذه الشبكة الإجرامية متورطة منذ عقود في أعمال عنف للتنافس على هذه السوق المربحة، بلغت ذروتها مع مذبحة دويسبورغ في ألمانيا عام 2007.

أدرجتها أمريكا عام 2008، بقائمة رعاة المخدرات الأجانب، وصنفها القانون الإيطالي عام 2010 بـ"عصابة المافيا".