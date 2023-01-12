لماذا هذا العبث حقا؟.. بوتين يوبخ نائب رئيس وزرائه

لماذا هذا العبث حقا؟

إهانة علنية نادرة وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، بعد فشله في شراء طائرات عسكرية ومدنية.

ظهر بوتين غاضبا، في اجتماع حكومي عبر الفيديو... واتهم نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بالتلاعب ولعب دور "الأحمق"، بعد أن توجه لقضاء عطلة في تركيا، خلال العام الجديد، في ظل عدم تمكنه من توقيع عقود جديدة.

بوتين أمهل الوزير شهرا واحد فقط لفرز ما وصفه بـ"الفوضى" التي أدت إلى نقص الطائرات العسكرية للقوات الجوية، وفشل توريد طائرات جديدة للشركات المدنية المتضررة من العقوبات الغربية.