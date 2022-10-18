أستراليا تفاجئ إسرائيل بالتراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

حكومة أستراليا الجديدة تفاجئ إسرائيل بالتراجع عن قرار اتخذته الحكومة السابقة قبل 3 سنوات بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل معتبرة أن وضع المدينة يجب أن يحل من خلال محادثات السلام

ومع ذلك قالت وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية إنها "ستظل دائما صديقة مخلصة لإسرائيل" لكنها ملتزمة بحل الدولتين

وأشاد الفلسطينيون بالتحول في موقف أستراليا باعتباره "تصحيح خطأ ارتكبته الحكومة السابقة" بينما عبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن "خيبة أمل عميقة" إزاء القرار، وقالت إنها ستستدعي السفير الأسترالي.