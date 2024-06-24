هجمات دموية تهز داغستان الروسية.. فماذا يحدث؟

شهدت منطقة داغستان الروسية سلسلة من الهجمات المميتة

في البداية هاجم مسلحون كنيسًا يهوديًا وكنيسة أرثوذكسية، ما أدى إلى مقتل 3 بينهم ضابط شرطة وقس

في هجوم آخر تعرض مركز للشرطة في مدينة محج قلعة لهجوم مسلح ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة آخر

اندلعت اشتباكات بالأسلحة النارية في شوارع محج قلعة مخلفةً 9 قتلى 6 من أفراد الشرطة و25 مصاباً

المدينة تعيش في حالة من الصدمة والتوتر، وصلت تعزيزات أمنية مكثفة لمحاولة القبض على المهاجمين

تستمر السلطات في التحقيق وملاحقة الجناة، فيما يبقى السؤال: من يقف وراء هذه الهجمات؟