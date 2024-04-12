بعد وفاته.. ما قصة بطل "محاكمة القرن" أو جيه سيمبسون؟

نجم كرة قدم وممثل في هوليوود.. اتهم بقتل زوجته وصديقها وخضع لمحاكمة سميت بالتسعينات بمحاكمة القرن.. وفاة النجم الأمريكي أو جيه سيمبسون عن عمر ناهز 76 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

سيمبسون اكتسب الشهرة والمال والإعجاب من كرة القدم والأعمال الاستعراضية في القرن الماضي، لكن إرثه تغير إلى الأبد بعد مقتل زوجته السابقة نيكول براون وصديقها في لوس أنجليس عام 1994 واتهامه بجريمة القتل.

تغطية تلفزيونية مباشرة لاعتقاله بعد مطاردة شهيرة مثلت سقوطا مذهلا للنجم الأمريكي وخلال محاكمة استمرت لأسابيع، وتم بثها على الشاشات الأمريكية وحصدت مشاهدات تاريخية، تم تبرئته من جريمة القتل، في قرار مثير للجدل ما زال لا يقنع الملايين في الولايات المتحدة، كما أن قضيته أبرزت التوترات والانقسامات العرقية في المجتمع الأمريكي في ذلك الوقت.

وولد أو جيه سيمبسون في 9 يوليو 1947 وهو لاعب أمريكي بارز في رياضة كرة القدم الأمريكية، وشارك مع فريق جامعة كاليفورنيا الجنوبية، وربح جائزة أفضل لاعب جامعي عام 1968، وفي أحد المواسم استطاع تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الياردات المكتسبة وهو 2003 ياردة عام 1973، وأكبر عدد من الهبوط بـ23 مرة عام 1975، وبعد اعتزاله كرة القدم عمل كمعلق رياضي وممثل.