تيد كاتشينسكي.. مُرسل"الطرود المفخخة" الأشهر في الولايات المتحدة

أرهب الولايات المتحدة على مدار عقدين من الزمن، عبر إرسال الطرود المفخخة.

هو عدو للتقدم التكنولوجي ومناهض له، استهدف الأكاديميين والعلماء وأصحاب متاجر الكمبيوتر بستةَ عشر تفجيرا بين عامي ألف وتسعمئة وثمانية وسبعين وألف وتسعمئة وخمسة وتسعين، ومن لم يمت منهم فقد تشوه.

تيد كاتينسكي، عالم الرياضيات

ولد عام ألف وتسعمئة واثنين وأربعين في شيكاغو، والتحق بجامعة هارفرد بعمر ستة عشر عاما في منحة دراسية، ثمّ تخرج في قسم الرياضيات، ليكمل بعد ذلك الدراسات العليا وصولا إلى الدكتوراة، قبل أن يصبح أستاذا مساعدا في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.. وبعد عامين فقط، استقال تيد من منصبه وقرر بناء كوخ عاش فيه أكثر من عشرين عاما من الانعزال خطط فيها لقتل أو إصابة أشخاص من الأكاديميين أو حتى المدنيين.

آونابومبر، عدو التّكنولوجيا الذي كشفته رسائله..

قتل ثلاثة أشخاص وأصاب ثلاثة وعشرين آخرين عن طريق إرسال قنابل بدائية محلية الصنع، منهم مدير إعلانات ورئيس شركة طيران وعالم كمبيوتر. ووعد بأنهُ لن يتوقف عن ذلكَ حتى تنصاع له صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز الأمريكيتان، وهذا ما حدثَ، إذ تم نشر بيان في الصحيفتين من خمسة وثلاثين ألفَ كلمة وجهّها ضدّ الحياة الحديثة والتكنولوجيا، والأضرار التي تلحق بالبيئة. وكانت الصفقة مقابل التوقف عن إرسال الطرود المفخّخة، لكن، وكما يقال، غلطة الشاطرِ بألف، فقد أبلغ شقيقه السلطات الفيدرالية عنه بعدما لفت انتباهه وجود تشابه في البيان ورسائل تيد لعائلته.

وراء القضبان

اعتقل عام ألف وتسعمئة وستة وتسعين وحكم عليه بالسّجن مدى الحياة، كما رفض تشخيصه بأنه مصاب بجنون العظمة أو الفصام، وقد اعترفَ بالذنب، ما ساعده على تجنب عقوبة الإعدام، حيث ظلّ محتجزا لمدة طويلة في سجن بكولورادو، نقل بعده إلى مركز صحي في ولاية كارولينا الشمالية عام ألفين وواحد وعشرين، حيث شهد نهاية رجل القنابل، أو انتحاره، كما تقول بعض المصادر.