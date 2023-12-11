الحرب في السودان تدمّر القطاع الصناعي

بعد ثمانية أشهر من الحرب الدائرة بين قوات الجيش والدعم السريع، كشفت وزير الصناعة المكلف محاسن علي يعقوب، عن تدمير 90 % من القطاع الصناعي في السودان مشيرةً خلال لقاء لولاة الولايات، إلى أن أهم مرتكزات الخطة الإسعافية تتمثل في تحويل المصانع التي يمكن إعادة تأهيلها من ولاية الخرطوم إلى الولايات الآمنة بهدف تشغيلها وتوطين الصناعة فيها، حسب الميزات النسبية للموارد المتاحة والبنيات التحتية.

وقال مصدر إداري بمجموعة شركات دال الغذائية لـ "إرم نيوز" إنه تم تسريح موظفي الشركة بعد أن تكفلت المجموعة بـ 60 % من رواتبهم طوال نصف عام من الحرب، قبل أن توقفها بشكلٍ كامل عن آلاف العاملين.

كما أكد مصدر حكومي لـ "إرم نيوز"، أن حجم الخسائر في القطاع الصناعي بالبلاد، تجاوز الـ 50 مليار دولار، فضلاً عن فقدان نحو مليون و600 ألف عامل لوظائفهم.

فيما رصدت "إرم نيوز" دخول عدد من السلع الاستهلاكية إلى أسواق المدن السودانية قادمة من إثيوبيا ومصر وتشاد ودول جوار أخرى يتم تداولها على نطاق واسع بالمدن السودانية.

ويعتبر الخبير الاقتصادي، هيثم محمد فتحي الصناعة من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة، فالقطاع الصناعي يضمن زيادة القيمة المضافة ويساعد على تأمين الاكتفاء الذاتي، وتحسين الموازين الاقتصادية وتقليل معدل البطالة وتأمين فرص عمل للأجيال المقبلة.

بدوره، يشير الخبير الاقتصادي، أحمد حمدان، إلى أن فكرة نقل المصانع إلى الولايات الآمنة ليس حلاً، مبرراً بأن بعض الولايات لا تتوفر فيها المادة الخام أو الأيدي العاملة أو الطاقة، ما يصعّب قيام الصناعة في الولايات الآمنة.