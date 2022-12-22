ما سر الحرب الهندية الصينية على الحدود بالحجارة والعصي؟

قوتان نوويتان تتحاربان بالحجارة والعصي.. ما سبب تكرار هذه المشاهد على مدار عامين، عند الحدود الهندية الصينية، الممتدة لحوالي 2100 ميل؟

هنا على حدود الهيمالايا المتنازع عليها، بدأت الهند حشد آلاف الجنود، بشكل غير مسبوق، بحسب مسؤولين، مبررة ذلك بهدف مواجهة الانتشار الصيني المتزايد منذ 2020، إذ تتهم نيودلهي بكين بمحاولة تغيير الحدود.

أحدث الاشتباكات وقعت في 9 ديسمبر الجاري، عقب تدريبات مشتركة بين الولايات المتحدة والهند بالقرب من الحدود، أدت إلى "إصابات طفيفة من الجانبين. كانت العلاقات بين البلدين في أدنى مستوياتها منذ اشتباك أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وما لا يقل عن أربعة جنود صينيين في يونيو 2020".

وكثيرا ما تقع المناوشات وجها لوجه، وفي بعض الأحيان ينتهي الأمر بالقتال، ولكن بالأيدي أو بالعصي والحجارة، وذلك بسبب الاتفاقية الموقعة في 1996، التي تنص على أنه لن يستخدم أي من الجانبين الأسلحة النارية في نطاق 2 كيلومتر (1.2 ميل) من المنطقة الحدودية المعروفة باسم خط التحكم الفعلي.

وغالبا ما تتركز الاشتباكات في قطاع تاوانج بولاية أروناتشال براديش شمال شرق الهند، والتي تطالب الصين بها، وتشير إلى المنطقة باسم التبت الجنوبية.

