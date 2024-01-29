"مرتي الثانية".. مطعم يثير الجدل في العراق

بعنوان "مرتي الثانية"، مطعم عراقي لصاحبه أحمد رزاق يتصدر ترند التواصل في العراق، ويثير حالة من الجدل حول هذه التسمية الغريبة.

طعام "يسوي مشاكل"، كما جاء في لافتة المطعم الواقع في مدينة الصدر العراقية، فكرة تبلورت لمطعم يطمح صاحبه ليكون بفروع عدة في كل أنحاء العراق، أما عن الزبائن، فشباب عراقي يهاب الحديث عن الاسم، ويركز في مقابلاته على جودة الطعام والنظافة.

مع وجبة خاصة على اسم المطعم "مرتي الثانية"، وبقيمة 5 آلاف دينار عراقي؛ أي ما يعادل 3 دولارات، تنقسم الآراء بين من اعتبر الاسم فكرة تسويقية ذكية، وبين من رأى فيه انتقاصا من المرأة واستخفافا بها.