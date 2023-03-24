"وول ستريت جورنال": عودة العلاقات بين السعودية وسوريا ضربة جديدة لأمريكا

ضربة جديدة لأمريكا، ستتركها على الهامش مرة أخرى، هكذا وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عودة العلاقات بين السعودية وسوريا، معتبرة أن هذه الخطوة ستعزز من تماسك الشرق الأوسط، والدول العربية بشكل خاص، وقد تكون بمثابة تذكير لأمريكا بأن نفوذها بدأ يتضاءل في المنطقة.

الصحيفة نقلت عن محللين قولهم إن واشنطن، أصبحت مهمشة دبلوماسيًا بشكل متزايد، حيث تصنع دول الشرق الأوسط السلام بدونها، خاصة بعد الاتفاق السعودي الإيراني، وعودة التقارب بين دمشق والرياض.

تقارب رأت فيه الصحيفة أنه مسار مهم لإعادة دمج سوريا في المنطقة، بعد عزلة طويلة، الأمر الذي يعزز لغة الحوار البناء، وإعلاء الدبلوماسية في الشرق الأوسط.