نجوم يخوضون "كأس أوروبا" الأخيرة.. مَن يستحق الاستمرار؟

مع اقتراب انطلاق منافسات "يورو 2024" في ألمانيا، قد نشهد نهاية المشوار الدولي لعدد من النجوم "الكبار سنًا"، على رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ إذ تقترب مسيرته المذهلة لنهايتها مع وصوله لـ 39 عامًا، وسيكون "الدون" عازمًا على إثبات أنه لا يزال قادرًا على إحداث تأثير في البطولات الكبرى.

رونالدو هو كبير الهدافين في تاريخ كرة القدم الدولية، برصيد 128 هدفًا في 204 مباريات رسمية.

لوكا مودريتش

"يورو 2024" بالتأكيد ستكون الرحلة الدولية الأخيرة لقائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش، اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018، العمود الفقري في منتخب كرواتيا، الذي يفتقر نظريًا لجودة النجوم التي يتمتع بها بعض منافسيه، قد يرغب مودريتش في تكليل مسيرته المذهلة بلقب دولي.

توني كروس

أعلن النجم الألماني قبل أسابيع اعتزاله كرة القدم بعد اليورو، وبعد أن اختتم كروس مسيرته مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، سيحاول الخروج من عالم الساحرة المستديرة من الباب الذهبي، بتحقيقه البطولة الأوروبية الأقوى على مستوى منتخبات القارة العجوز.

بيبي

يحظى صخرة الدفاع البرتغالية بفرصة كسر رقم قياسي كأكبر لاعب مشاركة في اليورو، المسجل باسم المجري غابور كيرالي، في حال مشاركته بأية مباراة في البطولة القادمة.

أوليفيه جيرو

ستكتب بطولة اليورو القادمة نهاية مشوار أوليفيه جيرو مع منتخب فرنسا، بعد أن أعلن اعتزاله دولياً عقب نهاية مشوار الديوك في البطولة، وتواجد الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي في القائمة المشاركة في يورو 2024.

فمن يقدر على الاستمرار؟