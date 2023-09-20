نذر حرب جديدة على حدود روسيا.. صراع ناغورني قره باغ يعود إلى الواجهة

عاد الصراع القديم الجديد إلى الواجهة بين أرمينيا وأذربيجان في نقطة الخلاف التاريخية بين الجارتين، ناغورني قره باغ.

دوت صافرات الإنذار وسط أصوات القصف، و جميع نقاط التماس في الإقليم الحدودي اندلعت فيها اشتباكات عنيفة.

جاء ذلك بعد أن أعلنت أذربيجان إطلاق "عمليات لمكافحة الإرهاب"كما سمتها تستهدف القوات الأرمينية في الإقليم، بينما نفت أرمينيا وجود قوات تابعة لها هناك وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف ما وصفته بـ"عدوان" باكو.

تأتي العملية العسكرية وسط تصاعد التوتر بين البلدين في الأسابيع الأخيرة على خلفية إغلاق ممرات حدودية بين البلدين ، و مقتل عدد من جنود أذربيجان في انفجارات لغمين أرضيين.

أذربيجان التي تطمح ليكون إقليم قره باغ كاملا تحت سلطتها ، أكدت أنها ستواصل عمليتها العسكرية "حتى النهاية" ما لم تستسلم الوحدات العسكرية الأرمينية وتسلم أسلحتها.

بينما نددت أرمينيا بـ"العدوان الواسع النطاق" ، معتبرة أن هدف باكو من ذلك هو "التطهير العرقي" في الجيب الانفصالي الذي تسكنه غالبية من الأرمن.

التوتر يسود المنطقة وسط نداءات دولية للتهدئة فهذا النزاع على الإقليم أدى لحروب عديدة وقعت فيها مذابح وحشية و عمليات تهجير واسعة.

وهذا التحرك الأذري الواسع هو الأول من نوعه منذ الحرب الأخيرة بين البلدين عام 2020.

و التي أسفرت عن مقتل أكثر من 6000 شخص من الجانبين، وتسببت في نزوح مئات الآلاف من السكان .. وتسببت في تغييرات جذرية في خريطة المنطقة، حيث استعادت أذربيجان السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة أرمينيا لعقود.. وانتهت بوقف هش لإطلاق النار.

و يبدو أن نار النزاع العتيق اشتعلت بقوة ، و قالت باكو " لكي تتوقف إجراءات مكافحة الإرهاب، يجب على التشكيلات العسكرية الأرمينية غير الشرعية أن ترفع الراية البيضاء، ويجب عليها تسليم جميع الأسلحة، ويجب حل النظام غير القانوني وإلا فإن إجراءات مكافحة الإرهاب ستستمر حتى النهاية".

بالمقابل انطلقت أصوات مناشدات دولية تحث الطرفين على منع إراقة الدماء، والوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية" بينما يرى مراقبون أن كل خيارات التصعيد بين باكو و يريفان متوقعة خلال الفترة القادمة.