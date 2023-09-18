أم وأطفالها يحققون المستحيل في رحلة خيالية لا يتصورها العقل

العائلة المكونة من أم و 15 طفلا تتراوح أعمارهم بين 4 و 25 عامًا قطعوا مسافة 3538 كيلومترًا تقريبًا في رحلة استمرت 7 أشهر .. وفي قصة تفوّقها على المستحيل، قررت الأم المطلقة نيكي بيتيس أن تأخذ أطفالها الـ15 في رحلة مشيًا على الأقدام في مسار الأبالاش بأكمله والذي يمر عبر 14 ولاية.. بداية هذه الرحلة كانت صادمة، فلم يتوقع أحدٌ أن تتمكن بيتيس من تحقيق هذا الهدف، خاصة أن أغلب أطفالها صغار، ولم يسبق لهم المشي لمسافات طويلة... لكن الأم كانت مصممة على تحقيق هذا الحلم، الذي زرعته في أطفالها . كانت الرحلة مليئة بالتحديات، حيث كان الأطفال يتغلبون على وعورة المسارات، وصعوبة الطقس، والإرهاق الجسدي والنفسي .. بروح الفريق الواحد تقول نيكي بيتيس.. كانت الرحلة فرصة عظيمة لأطفالها ساعدتهم على اكتشاف أنفسهم وقدراتهم.. وتعلَّموا الكثير للمستقبل