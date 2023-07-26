رغم التلوث.. الشواطئ هي المتنفس الوحيد للبنانيين

مع اشتداد موجة الحر يبحث قاطنو بيروت هذه الأيام عن وسائل للتخفيف من شعورهم بالحرارة، حيث لا تجد الطبقات الوسطى والفقيرة حلولا سوى اللجوء إلى الشواطئ العامة حتى وإن كانت ملوثة، ولعل شاطئ الرملة البيضاء في بيروت خير دليل على ذلك، بحسب تقرير صدر عن المجلس الوطني للبحوث العلمية، أشار إلى أنه "الشاطئ الأكثر تلوثا".

وتكاد تكون مشكلة الصرف الصحي هي المشكلة الأكبر التي تواجه الشواطئ اللبنانية وذلك لغياب معامل التكرير والعمل البدائي وأيضًا غياب الوعي لدى المرتادين حول المخاطر الصحية التي من الممكن أن يتعرضوا لها.

ويقول الدكتور ميلاد فخري، مدير المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية لـ"إرم نيوز"، إن "شاطئ الرملة البيضاء هو المتنفس الوحيد كونه شاطئا شعبيا لأهالي بيروت ممن لا يستطيعون الذهاب إلى المسابح الخاصة لارتفاع تكلفة الدخول إليها، إلا أنه ملوث وتصب فيه 3 مجارير، والناس لا يعرفون مدى الخطر البكتيري فيه"، بحسب تعبيره.