معلومات مثيرة تكشفها أمريكا لأول مرة عن الأجسام الغامضة فوق مجالها الجوي

وسط حالة من الغموض، بشأن إسقاط الولايات المتحدة لأجسام مجهولة في أجوائها، فقد كشفت وثائق عن معلومات سرية حول هذه العمليات.

ومن أبرزها، أن مقاتلة من طراز إف-16 فشلت في أسقاط الجسم ثماني الأضلاع فوق بحيرة هورون من المرة الأولى، ما اضطرها لإطلاق صاروخ ثان، فيما أشارت Fox News إلى أن تكلفة هذا العملية بلغت حوالي مليون دولار.

من بين المعلومات المثيرة التي كشف عنها تقرير للبنتاغون، أن ما وُصف بـ"البالون المعدني، وهو بحجم سيارة صغيرة تقريبا، كان يحتوي على حمولة تحته، وحلق فوق مواقع أمريكية حساسة، بحسب قناة سي أن أن.

وبينما استبعد البنتاغون ما قاله جنرال أمريكي، حول احتمال ارتباط هذه الأجسام بكائنات فضائية، لم تتوصل واشنطن لأي معلومات واضحة بشأن من أرسل هذه الأجسام، وما التهديد الذي مثلته، خصوصا أن وزير الدفاع لويد أوستن، قال إن بلاده كانت تعرف البالون الصيني الذي تم إسقاطه مؤخرا، لكن هذه الأجسام كانت مختلفة تماما.

من بين الصعوبات التي تواجه أمريكا في التعرف على هذه الأجسام، هو عدم قدرتها على تجميع حطامها حتى الآن، فبعضها سقط في ألاسكا وكندا،في ظروف وتضاريس صعبة جدا، يفاقمها الجليد، أما الجسم الذي سقط فوق بحيرة هورون فيقبع حطامه الآن في المياه العميقة جدًا على الأرجح.

وفي ظل هذا الغموض، فقد عمدت واشنطن لاتخاذ إجراءات احترازية جديدة، منذ العثور على البالون الصيني في أواخر يناير، حيث قامت بتعديل رادارها حتى تتمكن من تتبع الأجسام البطيئة، ما يشير إلى تواتر مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة، وكذلك قدرة هذه الأجسام على تخطي أجهزة الاستشعار الأمريكية، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وزير الدفاع لويد أوستن حاول إرسال رسائل طمأنة بالقول، إن هذه الأشياء لا تشكل تهديدًا عسكريًا لأي شخص على الأرض. ومع ذلك، فإنها تشكل خطرًا على الطيران المدني، وربما تهديدًا لجمع المعلومات الاستخبارية.

وبينما قال قائد الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية الجنرال جليندي فانهيرك، إن سلاح الجو لا يزال غير متأكد من كيفية بقاء هذه الأجسام عالياً، حيث إن لديها أنظمة دفع غير معروفة، فقد حاولت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، التعامل مع افتراض كون هذه الأجسام قادمة من خارج الأرض، على محمل المزح، قائلة، إنها أحبت فيلم الخيال العلمي E.T