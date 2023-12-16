تحالف ثلاثي عالمي جديد لتطوير طائرة بقدرات خارقة

أمام الوضع العالمي المتوتر تارةً والمتفجّر تارة أخرى تزدهر التحالفات التي توازي معاهدات الدفاع المشترك

ولأن دول العالم الأول لم تعد قادرةً على غضِّ الطرف عن التهديدات المحتملة من أعدائها المشتركين

بادر ثلاثة منها وهم بريطانيا وإيطاليا واليابان إلى عقد تحالف وقعه وزراء تلك الدول

لتأسيس برنامج جويّ قتالي يهدف إلى تطوير طائرة مقاتلة بتكنولوجيا متقدمة، في إطار تعزيز تعاونها بمواجهة التهديدات المتزايدة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

تعاون تعقد عليه اليابان آمالها في بناء جيش قادر على مواجهة التهديد الصيني المتزايد

الأمر الذي أكده وزير الدفاع الياباني في مؤتمر جمعه بنظيريه البريطاني والإيطالي بقوله: إن المشاركة في تطوير طائرة مقاتلة عالية الأداء "أمر لا غنى عنه لضمان التفوق الجوي وتمكين الردع الفعال" .

مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها الدفاع عن نفسها اليوم، واصفاً البرنامج الثلاثي المشترك بأنه "تاريخي"

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس: "برنامجنا الرائد عالميًّا للطائرات المقاتلة يهدف إلى أن يكون حاسمًا للأمن العالمي" مشيراً إلى حث الخطا لضمان وصول المقاتلات لمرحلة الطيران بحلول 2035

فيما وصفت الحكومة البريطانية مزايا الطائرة "الشبح" بأنها ستكون أسرع من الصوت وستحتوي على رادار يُمكنه توفير بيانات أكثر بعشرة آلاف مرة من الأنظمة الحالية.