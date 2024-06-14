أعظم رحالة مسلم.. من هو "ابن بطوطة"؟

لقبوه بـ "أمير الرحالة العرب المسلمين"، تخلى عن كل شيء من أجل العلم والاستكشاف.. برحلة جاب فيها أكثر من 40 دولة عبر القارات الثلاث للعالم القديم..

في مثل هذه الأيام من عام 1325 بدأت رحلة العقود الثلاثة لأعظم رحالة مسلم في العصور الوسطى؛ رحلة من أكثر الرحلات غير الاعتيادية في تاريخ الاستكشاف.. التي غطت مناطق شاسعة من شمال أفريقيا إلى الصين..

عبدالله محمد بن عبدالله اللواتي الطنجي، المعروف باسم ابن بطوطة.. العالم المغربي الشاب..

ولد ابن بطوطة في 25 فبراير من عام 1304 في طنجة؛ المدينة الساحلية المغربية، وينحدر من عائلة من علماء الشريعة الإسلامية، وتلقى تعليماً شاملاً في الفقه الإسلامي والقرآن.

لم ترق الحياة المستقرة لابن بطوطة، ليتخلى بعدها عن كل شيء، العائلة والوطن؛ للبحث عن عالم جديد، وقطع ما يزيد على 220 ألف كيلو متر بين الموت والحياة لتعيش رحلته التي أخذت من عمره أكثر من 29 عاماً.

بعد بلوغه سن الـ21، عزم على الذهاب إلى مكة للحج في رحلة كان مقدرا لها أن تستغرق 16 شهرا، لكنها امتدت لقرابة 30 عاما من الاستكشاف، كان هدفه الأول هو مكة، لكن رحلاته أخذته إلى أبعد من ذلك بكثير مدفوعاً بمزيج من التفاني الديني والاهتمام العلمي وحب التجوال.

انطلقت رحلة ابن بطوطة من مدينة طنجة المغربية باتجاه مكة، مارّاً عبر الجزائر وتونس وليبيا حتى وصل مصر، إلى أن توقف عند البحر الأحمر، ثم اتجه إلى فلسطين.

بعدها غادر ابن بطوطة إلى دمشق، ثم نحو مكة المكرمة لأداء الحج.

لم يفكر ابن بطوطة في العودة إلى بلاده بعد نهاية موسم الحج، بل واصل رحلته الاستكشافية وزار بعدها العديد من البلدان، منها: العراق - بلاد فارس - اليمن - الصومال - تنزانيا - سلطنة عمان - بلاد الشام - آسيا الصغرى - جنوب روسيا - القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية - الهند - المالديف - بورما - جزيرة سومطرة - الصين.

أثناء رحلة العقود الثلاثة، لم تقتصر مهمة ابن بطوطة على السفر والاستكشاف فقط، فكان قاضيا في الهند وجزر المالديف، وسفيرا في الصين. وبعد وصوله إلى المغرب، اشتغل أيضا قاضيا؛ وهو المنصب الذي ظل فيه حتى وفاته.

إضافة إلى ذلك، كان ابن بطوطة أثناء سفره يمدح السلاطين والملوك وكبار الشخصيات في البلدان التي يصل إليها، معتمدا على موهبته في الشعر؛ للحصول على الهبات المالية والهدايا لاستغلالها في تمويل رحلاته.

تختلف المصادر التاريخية في تحديد تاريخ وفاة الرحالة ابن بطوطة، ويُرجح أنه توفي في عام 1368 أو 1369 أو 1377، ودُفن في مسقط رأسه طنجة، بحسب دائرة المعارف البريطانية.