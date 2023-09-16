ليلة رعب في قضاء الرميثة بالعراق بسبب اللواء 44.. فما القصة؟

رصاص وذعر يتسيد المشهد في ليلة عاش فيها أهالي قضاء الرميثة بمحافظة المثنى في العراق رعبا راح ضحيته شاب وأصيب آخرون.

القصة بدأت عندما رفض أهالي المنطقة وضع ثكنة عسكرية بما تحتويه من أسلحة ثقيلة على بعد أمتار فقط من منازلهم في القضاء، هذا الاحتجاج لم يعجب اللواء 44 هناك بقيادة حميد الياسري، فقرر معاقبة الأهالي الذين رفضوا القرار، في ليلة ظلماء وبسلاح الرصاص على العزل، في محاولة لإرهاب السكان وتلقينهم درسا، تحت غطاء الفصائل المسلحة، بحسب ما روى شهود عيان لـ "إرم نيوز".

مشاهد هاربة من حرب شوارع رصدتها كاميرا إرم نيوز من قلب أحياء القضاء، أثارت هلع قاطني هذه الأحياء طيلة ساعات الهجوم، الأمر الذي استدعى مناشدة علنية لرئيس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء في العراق من أجل وضع حد لما يجري.

ورغم أن الأهالي هناك حاولوا مرارا التواصل مع قضاء السماوة وهو أحد أقضية محافظة المثنى، لنقل الصورة الحقيقية حول هذه الاعتداءات المتكررة، إلا أن الأجهزة المسؤولة هناك لم تحرك ساكنا بحسب روايات شهود، في حين حاولت "إرم نيوز" التواصل مع الجهات الأمنية المختصة، لكنها رفضت الحديث عن الموضوع، مطالبة بالابتعاد عن المنازل وعدم الاستماع للمواطنين.