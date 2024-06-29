تعدين الليثيوم.."الذهب الأبيض" يشعل مواجهة محتدمة بين أمريكا والصين

بدأت الولايات المتحدة سباقا جديدا مع خصمها اللدود، لجني الذهب الأبيض، تعدين الليثيوم، أحد أبرز المعادن للتحول للطاقة النظيفة المستدامة، والذي بات اليوم مرتكزا أساسيا لتعزيز أمن الطاقة.

واشنطن باتت تعلم أنها لن تستطيع مجاراة بكين في مجال الطاقة النظيفة دون خوض السباق مجبرة "سباق الذهب الأبيض"...

ورغم امتلاكها مخزونا ضخما من رواسب الليثيوم عالميا بقيت أمريكا خارج اللعبة لعقود، إذ لا يوجد سوى منجم واحد لليثيوم في البلاد وهو منجم سيلفر بيك التابع لشركة ألبيمارل في ولاية نيفادا.

واليوم سيسارع الأمريكيون الزمن لإنشاء مناجم جديدة تفتح الباب على مصراعيه لساحة تنافس جديدة مع الصينيين.

ومع مرور الوقت يتزايد الطلب عالميا على بطاريات أيونات الليثيوم، التي تدخل في صناعة السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، التي تملك قدرات هائلة لتأمين الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري وآثاره المدمرة للبيئة... وهو ما دعا إدارة بايدن لضخ استثمارات هائلة في هذا القطاع لا سيما دعم منجم الليثيوم الوحيد حاليا بمبلغ يصل إلى 115 مليون دولار.

توجه أمريكي بدأ يلتمس مقدار التخلف الأمريكي عن الصين في مجال قطاع التعدين، وهذا بدأ منذ السبعينات، ما يجعل بكين تتسيد هذا القطاع وتجعل الأمريكيين يعتمدون على صادراتها....

خطوة تفتح طريقا للنأي عن التنين الصيني، لكنه محفوف بعدة مخاطر أبرزها تقلبات الأسعار...

سباق الذهب الأبيض... دخلته أمريكا متأخرة، وتحتاج لخطوات واسعة للحاق بركب الصين.. فهل تنجح؟.