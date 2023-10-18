مخاوف إسرائيلية من تكرار سيناريو غزة في الشمال

مخاوف إسرائيلية من تكرار سيناريو السابع من أكتوبر في قطاع غزة، لكن هذه المرة في الشمال.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إذ استعرضت فيه إجلاء إسرائيل سكان 28 بلدة شمالي البلاد بعد تولد مخاوف لدى الكثير من سكان تلك المناطق من حدوث هجوم مباغت من جنوبي لبنان على غرار ما فعلت حماس في السابع من أكتوبر.

الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن إجلاء السكان الذين يعيشون في بلدات تبعد مسافة كيلومترين عن الحدود اللبنانية في أعقاب الهجمات الصاروخية المتكررة.

وبحسب شهادات نقلتها الصحيفة، فإنه بالنسبة للمجتمعات التي تعيش شمالي إسرائيل فإن أمر الإخلاء لا يتعلق فقط بتكرار التاريخ نفسه من حيث عمليات إجلاء جزئية حدثت في السابق، بل إن هناك مخاوف من حدوث هجمات برية قد تشن من جنوب لبنان.

ولم تخض إسرائيل حربًا على جبهتين منذ الهجوم المفاجئ في حرب أكتوبر العام 1973 عندما قاتل جيشها على الجبهة السورية في الشمال والجبهة المصرية في الجنوب.

لكن حتى قبل اندلاع الحرب في غزة فإن التوترات على الخط الأزرق وهي الحدود التي تسيطر عليها الأمم المتحدة وتفصل بين إسرائيل ولبنان، كانت قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات خلال صيف 2023.