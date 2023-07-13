على سكة الغموض.. وثائق سرية تكشف تفاصيل عن قطار بوتين

البدايةُ معَ اللقبِ الذي أُطلقَ عليهِ، وهوَ "الشبحُ"، وللتفاصيلِ بقيةٌ.. فما سرُّ الغموضِ الذي يلُفُّ قطارَ بوتين ..؟

حقيقةُ أنَّ الرئيسَ الروسيَّ يفضلُ استخدامَ قطارٍ للتنقلِ باتتْ معروفةً، لكنْ، معَ ذلكَ، يبقى لذكرِ اسمِهِ وقعٌ كبيرٌ، ما يجعلُ فضولَ الشركاتِ والأشخاصِ يصلُ إلى داخلِ عرباتِ القطارِ، وإنْ كانَ ذلكَ في المخيلةِ لتكوينِ صورةٍ عمّا يجهلُهُ العقل..

شبكةُ سي إن إن أوردتْ في تقريرٍ لها أنَّ محتوياتِ عرباتِ القطارِ التي يبلغُ عددُها اثنتينِ وعشرينَ عربةً كانتْ سرَّا منْ أسرارِ الدولةِ، لكنَّ وثائقَ سريةً، تمَّ تسريبُها منْ شخصٍ ذي صلةٍ بشركةِ زيركون سيرفس الروسيةِ المكلفةِ منْ قِبلِ شركةِ السككِ الحديديةِ الروسيةِ بتجهيزِ العرباتِ، كشفتْ بعضًا منَ التفاصيل..

صالةٌ رياضيةٌ فاخرةٌ ومنتجعٌ صحيٌّ، إضافةً إلى مركزِ تجميلٍ مزوَّدٍ بطاولةِ تدليكٍ وجميعِ معداتِ التجميلِ المتطورةِ وآلاتٍ لمكافحةِ الشيخوخةِ، وبالطبعِ، فإنَّ جميعَ الغرفِ مجهزةٌ للحمايةِ منَ التنصتِ في القطارِ المصفحِ الذي يُشارُ إلى أنَّ تكلفتَهُ بلغتْ أربعةً وسبعينَ مليونَ دولارٍ معْ تكلفةِ صيانةٍ سنويةٍ تصلُ إلى خمسةَ عشرَ مليونَ دولار.

وبالطبعِ، فإنَّ القطارَ ليسَ في الجداولِ الزمنيةِ أو في أنظمةِ السككِ الحديديةِ الروسية. وتقولُ الوثائقُ إنهم قادرونَ على التعرفِ على القطارِ جزئيًا منْ خلالِ استخدامِهِ لقاطرتَينِ، وتلكَ القبة البيضاءَ التي تحتوي على هوائياتِ اتصالاتٍ متقدمة.

القطارُ وتفاصيلُهُ شغلَتْ بالَ مراقبي القطاراتِ الهواةِ، ووسائلِ الإعلامِ التي تنشرُ باستمرارٍ صورًا تزعمُ أنّها منْ داخلِ الشبحِ، لكنَّ الجوابَ أو الردَّ يأتي دوماً بالنفيِ منَ الكرملين، الذي يقولُ إنَّ صورَ القطارِ والتفاصيلَ المتداولةَ لا أساسَ لها منَ الصحة.