زيارتها قد تكلفك حياتك.. تعرّف على أخطر وأشرس جزيرة على وجه الأرض

زيارة هذه الجزيرة قد تكلفك حياتك.. فسكانها يعتبرون الأخطر والأشرس على وجه الأرض، ويرفضون أي زائر لجزيرتهم التي تسمّى سينتينل الشمالية.. فما القصة؟

يُعد سكان هذه الجزيرة آخر السكان الأصليين الذين لم يتم التواصل معهم على وجه الأرض، ويبدو أنهم يميلون إلى المحافظة على هذا الوضع لأجيال قادمة، إذ يشتهرون بعدائيتهم الاستثنائية التي حمتهم من الاحتكاك بالبشر، والاندماج مع المجتمعات الحديثة.

تقع الجزيرة ضمن أرخبيل جزر "أندامان" شرق خليج البنغال، وتتبع إداريًا للهند.

تخلّت الحكومة الهندية عن محاولات الاتصال بهم بعد محاولات عديدة باءت بالفشل منذ سبعينيات القرن الماضي.

استنادًا إلى تقرير نشرته شبكة "BBC" البريطانية.. فإن سكان الجزيرة يعيشون داخل أكواخ بدائية ذات أسقف مائلة، وذلك بحسب الزيارة الوحيدة للجزيرة، العام 1967، من قبل بريطانيين حاولوا التحدث مع سكان المنطقة، حيث قاموا بأخذ رجلين وطفلين قصد إقناعهم بضم الجزيرة إلى المملكة البريطانية.

إلا أن الرجلين تُوفيا؛ لتثبت الدراسات المجراة على جثتيهما أن سكان المنطقة يعانون من نقص في المناعة، ما قد يعرّضهم للوفاة فور لقائهم بأحد الغرباء، أو تعرّضهم لأقل الأمراض كالإنفلونزا العادية.

ويرجع نقص مناعتهم، بحسب الدراسات، إلى أن شعب "سينتينل" يعيش على صيد الأسماك، بالإضافة إلى النباتات البرية، وجوز الهند المتواجد في الجزيرة، حيث لا توجد أي دلائل أخرى على الزراعة أو الصيد البري، كما قد تكون مناعتهم الضعيفة ترجع إلى عدم طهي الأسماك لعدم معرفتهم بطرق إشعال النار.

و بحسب تقرير "BBC" قدّر العلماء، العام 2011، عدد سكان الجزيرة ما بين 80 إلى 150 شخصًا، كما قد يزيد إلى أن يصل إلى 500 فرد.

وفي العام 1974، قام طاقم لصناعة الأفلام الوثائقية بمحاولة لتصوير الجزيرة وسكانها إلا أنهم تعرّضوا لهجوم شرس انتهى بإصابة المخرج.

أما العام 2004، فقد استهدف أحد رجال القبيلة طائرة هليكوبتر تابعة لخفر السواحل الهندية أُرسلت للتحقق من وجود علامات على نجاة أحد في الجزيرة بعد موجة تسونامي ضربت المنطقة.

حتى لغة سكان الجزيرة مجهولة .. وإلى الآن يمنع سلوك قاطني الجزيرة العنيف إمكانية الملاحظة الدقيقة أو جمع المعلومات عنهم، وعلى هذا النحو لا يُعرف عنهم سوى القليل جدًا.