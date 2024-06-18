قتلته إسرائيل بمسّيرة.. من هو "جلال" المسؤول البارز في حزب الله؟

مسؤول بارز في ميليشيا حزب الله.. أحد العقول المدبرة لتنفيذ الهجمات على إسرائيل.. ناشط مركزي في الوحدة الصاروخية لوحدة النصر التابعة للحزب.. من هو محمد مصطفى أيوب الذي اغتالته إسرائيل بطائرة مسيرة جنوب لبنان؟

محمد مصطفى أيوب يلقب بجلال، وهو من مواليد عام 1979 من بلدة سلعا جنوبي لبنان.

مصطفى أيوب، وفق الجيش الإسرائيلي، كان ضالعا في الترويج لهجمات بإطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل؛ إذ كان يعمل على التخطيط لتنفيذ هجمات أخرى من لبنان نحو إسرائيل.

خدم أيوب في وحدة الصواريخ بفرقة النصر الإقليمية التابعة لميليشيا حزب الله، وهو ناشط مركزي في الوحدة ويعد من العقول المدبرة لتنفيذ الهجمات على إسرائيل خلال الفترة الماضية، ويمتلك محال لغيار قطع السيارات في بلدة سلعا.

ميليشيا حزب الله أعلنت مقتل أيوب تحت عنوان "على الطريق إلى القدس"؛ وهو المصطلح الذي تطلقه على النشطاء الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية، وبهذا الإعلان، يرتفع عدد قتلى "حزب الله"منذ بداية الحرب في قطاع غزة إلى 343.