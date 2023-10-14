بعد تعرض وزراء للطرد في تل أبيب.. استطلاع رأي يظهر تراجع شعبية نتنياهو

مع دخول الحرب يومها السابع في فلسطين، لم يكن هجوم حماس على إسرائيل إلا دافعا لمزيد من حمى السخط في الداخل الإسرائيلي على الحكومة، وعلى بنيامين نتنياهو تحديدا.

الصحف الإسرائيلية التي بدأت بمهاجمة حكومتها بعد ساعات من عملية طوفان الأقصى، كانت انعكاسا لما جاء في الأيام التالية من تنديد ورفض لسياسة نتنياهو، التي اعتبرها الإسرائيليون سببا مباشرا فيما يجري اليوم، وبالفشل الاستخباراتي الذي حصل، تمامًا كما جاء في صحيفة "جيروزاليم بوست" أن أربعة من كل خمسة إسرائيليين شملهم استطلاع للرأي يعتقدون أن الحكومة ممثلة بنتنياهو، هي سبب تسلل عناصر حماس إلى جنوب إسرائيل.

استطلاع آخر للرأي شارك فيه 600 إسرائيلي، نشرته صحيفة معاريف وأجرته مؤسسة لازار للأبحاث، أظهر أن 48% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، بينما يرى 29% فقط أن نتنياهو يجب أن يبقى رئيسا للوزراء، أما 21% منهم كانت إجاباتهم "لا أعرف".

الحكومة ممثلة برئيسها ووزرائها تحت قصف الانتقاد الإسرائيلي، فهنا وزيرة حماية البيئة في إسرائيل عيديت سيلمان تُطرد من أحد المشافي الإسرائيلية بعد تحميلها مع الحكومة مسؤولية ما حدث، خلال زيارتها للاطمئنان على الجرحى، بينما يتسبب الفشل الاستخباراتي الحاصل بمواجهات علنية بين الإسرائيليين ووزراء في الحكومة، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز".