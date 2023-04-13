بارون المخدرات التركي "القعيد" في قبضة الشرطة

وكأنه مشهد في أحد الأعمال الدرامية.. فهذا المسن التركي حبيس الكرسي المتحرك إن هو إلا أحد أباطرة تجارة المخدرات.

السلطات التركية أعلنت القبض على بارون المخدرات أورفي تشيتينكايا، داخل مخبئه بمنطقة ساريير على الجانب الأوروبي، في إسطنبول.

أورفي الصادرة بحقه نشرة حمراء من قبل الإنتربول، متهم بإنتاج وتصنيع واستيراد وتصدير المخدرات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، وبعض الدول الأوروبية، وكذلك أمريكا الجنوبية. كما أنه محكوم عليه بالسجن لمدة 24 عامًا، حيث تم إرساله إلى السجن بعد اعتقاله وخمسة من أفراد عصابته.

وتعرض بارون المخدرات للسجن أكثر من مرة، بعد إدانته بعديد التهم، ومن بينها إهانة وزير الداخلية التركي السابق سعد الدين طانتان، وكذلك المشاركة في محاولة انقلاب بتركيا عام 1980، وتعرض سابقا لإطلاق نار أثناء محاولته الهرب، حيث لا يزال يعيش على كرسي متحرك.