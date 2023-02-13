وصل أنطاكيا قبل الزلزال بساعة.. شاب أردني يروي تفاصيل نجاته بأعجوبة

لم يكن الشاب الأردني فيصل بشابشة، يعلم لدى وصوله إلى أنطاكيا قادمًا من إسطنبول، فجر السادس من فبراير الجاري، أن زلزالا سيضرب المدينة بعد ساعة فقط من نزوله في أحد فنادق المدينة التركية الجنوبية.

وصل فيصل إلى الفندق متعبًا، ونام بعد وصوله بلحظات، وعند استيقاظه لم يكن فوق السرير، بل تحت الأنقاض، حيث انهار جزء من الفندق، وهو الجزء الذي كان يتواجد فيه.

وروى فيصل، في لقاء مع "إرم نيوز"، تفاصيل اللحظات العصيبة، قائلا إنه أمضى 19 ساعة تحت الأنقاض، بلا ماء أو طعام.