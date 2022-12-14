ما لا تعرفه عن المفكر اليمني أبوبكر السقاف

رحيل المفكر وأستاذ الفلسفة في جامعة صنعاء أبوبكر السقاف. السقاف الذي توفي في مستشفى بالعاصمة الروسية موسكو، بعد معاناة طويلة مع المرض شغل مناصب أكاديمية عدة.

تتلمذ على يده آلاف الطلاب، وهو زميل وصديق لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.

انتقل السقاف إلى روسيا مع زوجته بعد الاجتياح الحوثي لمدينة صنعاء في العام 2014، وكان المرض قد بدأ يهدد صحته، وفي الفترة الأخيرة صار عاجزا عن الحركة وطريح فراش، بحسب وسائل إعلام يمنية.

مواقع التواصل اليمنية ضجت حزنا على وفاته، ونعاه سياسيون وصحفيون ومغردون بكلمات مؤثرة.

