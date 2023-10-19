جلسة طارئة للبرلمان الأردني لمناقشة الأوضاع في غزة

جلسة طارئة للبرلمان الأردني بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة باستهداف مستشفى المعمداني.

نواب أردنيون تحدثوا لـ "إرم نيوز" مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واتخاذ إجراءات صارمة بحق اسرائيل.

في الإطار قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن ما يحدث في غزة من مجازر وحصار ومنع الغذاء والدواء لا يمكن أن يكسر إرادة أبناءها وصمودهم على أرضهم.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بين الحرب على غزة ذاهبة إلى ما هو أسوأ.

وتشهد العاصمة الأردنية عمان تظاهرات غاضبة تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.