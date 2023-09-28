فاجعة الحمدانية توقظ ذاكرة العراقيين على مآسي الماضي

أعاد الحريق الذي نشب في حفل الزفاف والذي تحول إلى مأتم، إلى الأذهان حوادث مأساوية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى في العراق، والتي تجاوز عددها 32 ألف حريق خلال العام الماضي فقط ..

أرقام وإحصائيات تابعة للدفاع المدني العراقي تشير إلى أنه كان للعاصمة العراقية بغداد حصة الأسد في الحرائق التي تنوعت أسباب حدوثها لكنها انتهت جميعها بكوارث يصعب وصف نتائجها. ففي عام 2021 اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا أسفر عن مقتل 82 شخصا وإصابة 110 آخرين، وبعد أقل من 3 أشهر تكررت المأساة ذاتها في مستشفى الناصرية بمحافظة المثنى جنوبي العراق، حيث اندلع حريق هائل أسفر عن 92 قتيلا ومئة مصاب..

تفشي الفساد وسوء الإدارة وانعدام وسائل المراقبة والتفتيش على المنشآت العامة .. أسباب عدة يتفق المسؤولون العراقيون على أنها تقف وراء الحرائق التي شهدها العراق والتي سلطت الضوء على ملف افتقار المنشآت للإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على السلامة العامة ..

حوادث متشابهة تجعل الخوف من تكرارها سيد الموقف بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي في المدارس المبنية من مادتي " سندويش بنل" "الإيكوبوند" التي تسببت في حدوث فاجعة الحمدانية الأمر الذي جعل المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد يقول إن أعداد المدارس المبنية من هذه المادة في تنازل وهي مدارس وقتية مضيفًا أن أسباب الحرائق تعود إلى تفشي الفساد وسوء الإدارة بينما أعلن الدفاع المدني العراقي عن حملة تشمل جميع المشاريع الحيوية والمهمة للتأكد من إجراءات السلامة وتوفير مستلزمات الإطفاء ومنها منظومات الإنذار وحساسات الحريق ورفع المخالفات علّها تكون المنقذ لأرواح مئات الأبرياء.