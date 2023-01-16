بعد موجة انتقادات.. وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت تقدم استقالتها رسميا

وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت تقدم استقالتها من منصبها، الأمر الذي لم يكن مفاجئا للرأي العام في ألمانيا على الأقل.

كرستين والتي طالب التحالف المسيحي مراراً بإقالتها.. متهمة بالافتقار إلى الخبرة والأداء البطيء في عمليات شراء عتاد الجيش الألماني.

وقد أثارت في الآونة الأخيرة المزيد من الاستياء بسبب تعليقاتها "المثيرة" للجدل حول الحرب في أوكرانيا.

حيث يأخذ عليها منتقدون إرسالها 5000 خوذة إلى كييف التي كانت تطالب بأسلحة ثقيلة بداية الحرب.

لتعلن اليوم رسميا في بيان أنها طلبت من المستشار إعفائها من منصبها، وألقت باللوم على تركيز وسائل الإعلام على شخصها.