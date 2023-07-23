من حرق المصحف إلى فرض قيم جاهزة.. تناقضات الغرب تبعده عن العالم

تسامح متكرر مع حوادث إحراق المصحف الشريف بدول غربية، كان كفيلا بتسليط الضوء على مفارقات المنظومة الغربية ومعاييرها بشأن حرية التعبير التي جعلتها تبتعد عن بقية العالم.

لم تتبن الحكومة السويدية إحراق المصحف لكنها بذات الوقت لم تتخذ أي إجراء لمنعه، في موقف يعتبره الكثيرون "ازدواجية معايير فجة"، فما كان للسويد ولا لغيرها من دول تلك المنظومة التساهل مع المساس بأي من التابوهات الغربية".

ولعل أبرز الأمثلة عدم تسامح أي من دول المنظومة التي تنادي بحرية التعبير مع المناهضين للمثلية الجنسية، وعدم الاستماع حتى للذين يحملون تصورات لحقوق الإنسان تختلف عن المقاسات الغربية المصممة على قياس أفكارهم.

وبعيدا عن هذا وذاك، لم يستوعب مفهوم حرية التعبير الغربي من يتبنون وجهة نظر مغايرة عن تلك التي وضعها "الناتو" حول الأحداث في أوكرانيا، بل قلصوا المفهوم أكثر فأكثر فوصل إلى إقصاء رياضيين روس من عدة منافسات دولية، وهم الذين كَثرت أحاديثهم حول استقلال الفرد وضرورة أن يحظى باستقلاليته وكرامته، وهذا ما يتم ترديده يوميا في المحافل الدولية التي شهدت أيضا على التناقض الغربي.

ففي الثاني عشر من يوليو عارضت دول غربية قرارا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن مكافحة الكراهية الدينية قدمته باكستان على خلفية حرق المصحف الشريف.

في أوروبا وأمريكا الشمالية، تتم تغذية هذه الأفكار المؤطرة بما يناسب توجهاتهم، فهم يريدون تصديرها للعالم باعتبارها نموذجا معياريا، كي تستقبلها الشعوب وتحترمها، وهي التي تحمل معها تجاهلا للتنوع الثقافي والفلسفي وحتى القانوني حول العالم.

هذا ما دفع الخبراء إلى القول إن المنظومة الغربية تقسم العالم إلى معسكرين ولا تترك مجالا لبناء قيم مشتركة، انطلاقا من الحوار والتفاهم الذي لا بد أن يكون مبنيا على احترام معتقدات الأخر.