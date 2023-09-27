رغم قلة الموارد.. موسم واعد لحصاد الذهب الأبيض في دير الزور

الذهب الأبيض.. أو القطن.. تباشير موسم ناجح تلوح في مختلف مناطق دير الزور، للمحصول الإستراتيجي الذي توليه الحكومة السورية اهتمامًا خاصًا، لقدرته على دعم القطع الأجنبي، في ظل العقوبات الغربية التي أنهكت مختلف قطاعات الدولة.

الأمر الذي ينعكس إيجابًا على قطاع الزراعة بشكل عام، فمردوده العالي يمكّن الفلاح من زراعة محاصيل مختلفة، تراجعت مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها من الصعوبات التي تواجه الفلاح السوري.

أكثر من 8000 هكتار من المساحات المزروعة لهذا العام، تتم متابعتها من قبل دائرة الوقاية، بهدف إعادة كمية الإنتاج إلى سابق عهدها في 2011، عندما كانت سوريا تنتج أكثر من مليون طنّ من القطن، إلّا أن هذا الإنتاج تراجَع بنسبة 90%، ليصل إلى أقلّ من 20 ألف طن في العام 2021، مع تراجع المساحات إلى أقلّ من 35 ألف هكتار، خلال سنوات الحرب.

وربما حالف الحظُّ الموسمَ الحالي لأسباب عدة، أهمها المناخ والجو الذي ساعد على نمو نبات القطن، وأسهم بقتل العديد من الحشرات التي تفتك بالغراس.

ورغم الدعم الحكومي لهذا المحصول، إلا أن المزارعين يصفونه بغير الكافي، حيث يلجأ العديد منهم للسوق السوداء للحصول على السماد اللازم لنمو النبات، والمبيدات الحشرية التي تقضي على "دودة القطن" العدو الأخطر للذهب الأبيض.

وتعتبر بلدة حطلة في ريف دير الزور من أهم المناطق التي تقوم بزراعة أجود أنواع القطن على مستوى العالم.

ويستبشر المزارعون بموسمٍ واعد وفقًا لما يشاهدونه في الحقول، آملين باتساع رقعة المساحات المزروعة للمواسم القادمة.

"أولي" و"أخيري".. هي التعابير المحلية التي تُطلق على المواسم بحسب مواعيدها، ورغم تعدد أنواع القطن، إلا أن جميعهم يتفقون على أن "القطن السوري" هو الأجود.