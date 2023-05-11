دجاج لامبورغيني.. ما لا تعرفه عن الدجاجة الأغلى والألذ في العالم

سواد قاتم من عرفه إلى أخمص رجليه.. كم هو ملفت للإنتباه

الدجاج الأسود الإندونيسي، أو كما يسميه البعض "دجاج لامبورغيني"، هي سلالة من الدواجن تتميز بلونها الأسود، سواء من الداخل أو الخارج، ابتداء من ريشه، وصولاً إلى عظامه، وأعضائه الداخلية بينما له دم أحمر مائل للسواد.

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كان ينظر إلى هذا الطائر في إندونيسيا على أنه رمز للمكانة، إذ تحتفظ به العائلات الثرية وتعتني به، فيما تقول بعض الخرافات الإندونيسية إن لهذا النوع من الدجاج قوى سحرية خاصة.

تضع دجاجة لامبورغيني حوالي بيضة واحدة أو بيضتين فقط في الأسبوع، بإجمالي 60 إلى 100 بيضة في السنة، وهذا أحد أسباب كونها باهظة الثمن فلا يوجد الكثير منها في العالم