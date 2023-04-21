أثناء مطاردته.. وفاة رئيس ديوان الوقف السني الأسبق في العراق

وفاة رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش بأزمة قلبية بسبب الإعياء خلال عملية اعتقاله في مدينة الموصل من قبل قوة خاصة تتبع وزارة الداخلية.

السلطات العراقية قالت إن سعد أصيب بالإعياء أثناء مطاردته وتدهورت حالته الصحية وأثناء ذلك تم نقله إلى مستشفى الموصل العام إلا أنه توفي قبل أن يصله.

وأمس الأربعاء كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية أن كمبش فر من مركز شرطة "كرادة مريم" يوم الثلاثاء "بعد زيارة تلقاها من النائب أسماء حميد كمبش.

واعتُقل سعد كمبش في الـ 21 من مارس الماضي من قبل قوة خاصة قبل أن يحاكم لاحقا بالحبس المشدد لأربعة أعوام بعد إدانته بارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام.