لماذا توصف نيبال بأنها أحد أكثر الأماكن خطورة للطيران؟

سلطت فاجعة تحطم طائرة في نيبال الضوء على بلاد توصف بأنها أحد أكثر الأماكن خطورة للطيران.

فنيبال التي تحمل سجلا مأساويا في حوادث الطيران، شهدت 17 واقعة مشابهة منذ العام ألفين.

وبحسب تقرير لـ"سي أن أن"، فإن أنماط الطقس المتقلبة، وانخفاض الرؤية، والتضاريس الجبلية الصعبة، كلها عوامل ساهمت في بناء سمعة نيبال السيئة في مجال الطيران.

ونيبال أيضا موطن لثمانية من أعلى 14 جبلا في العالم، من بينها "إيفرست".. وهذا كله يجعل الطيارين يواجهون تحديات صعبة أثناء التحليق في أجواء البلاد.

وتحوي نيبال واحدا من أخطر مطارات العالم، المعروف باسم "بوابة إيفرست".

ويقع مدرج المطار على منحدر بين الجبال، ينزل مباشرة إلى الهاوية.