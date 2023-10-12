"حرب موازية" على الإنترنت بين حماس وإسرائيل

كأنها حرب أنفاق افتراضية.. هذه الحرب الفضائية التي تعد ساحة أخرى للمواجهة المشتعلة بين إسرائيل وفلسطين.

جماعات تسلل إلكتروني أصابت أهدافًا إسرائيلية على الإنترنت، ما عطل مواقع إلكترونية مثل تلك الخاصة بصحيفة "جيروسالم بوست".

شركة الاستخبارات الإلكترونية "ريكوردد فيوتشر" قالت إنها سجلت عشرات الضحايا يوميًّا لجماعات المتسللين.

"أنون غوست"، إحدى هذه الجماعات الداعمة لحركة حماس، أعلنت عبر قناتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها عطلت تطبيقًا إسرائيليًّا للتحذير في حالة الطوارئ، فيما أعلنت مجموعة أخرى تدعى "أنونيماس سودان" على تطبيق "تلغرام" أنها تستهدف البنية التحتية الحيوية لإسرائيل، كما ذكر محللون أمنيون أن هجمات حجب الخدمة الموزعة "دي دي أو إس" عطلت عمل أكثر من مئة موقع إلكتروني في إسرائيل، في أمثلة تكشف حجم التهديدات التي باتت تشكلها الحرب الإلكترونية.

مراقبون أشاروا إلى الأثر النفسي للحرب الإلكترونية، مؤكدين أن هذه الجبهة القتالية الجديدة أثبتت أثرها الكبير رغم كلفتها المتواضعة قياسًا بإنفاق المليارات على الإعداد العسكري للجيوش التقليدية.

من خلف شاشات الكمبيوتر، يتحكم متسللون، أفرادًا وجماعات، بمصير مواقع حيوية، ويحققون ضربات ربما تعجز عنها آلات الدمار الشامل، ما يضع "الحرب الموازية" على الإنترنت في صدارة مواجهة اليوم والمستقبل.