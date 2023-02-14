سوريون ينتقدون الأمم المتحدة: "خذلتمونا" بكارثة الزلزال

لم تكن هذه الكلمات سوى جزء من حملة انتقادات واسعة شنها مواطنون شمال سوريا، على الأمم المتحدة، متهمين إياها بخذلانهم في كارثة الزلزال المدمر.

يشتكي السوريون تأخر المساعدات الأممية، وقلتها، في وقت هم في أمس الحاجة لها.

الانتقادات الشعبية السورية للمنظمة الأممية، لم تقتصر على مواقع التواصل، بل أوصلوها من فوق الأنقاض، ومن خلال الجدران المنهارة، وحتى عبر رسائل تعبيرية كرفع العلم مقلوبا.

الأمم المتحدة أقرت وعبر وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية، بخذلان السوريين، وأن من حقهم الشعور بالتخلي عنهم.