رد عراقي رسمي على منح رواتب لـ"فدائيي صدام حسين"

رواتب تقاعدية لما كان يسمى بـ"فدائيي صدام"، قرار من المحكمة الاتحادية في العراق، بمثابة قنبلة هزت الأوساط هناك، واستدعت على الفور توضيح الصورة.

" فدائيو صدام" القوة التي تأسست عام 1994 باقتراح من عدي صدام حسين وبإشرافه ، كانت قوة عسكرية تابعة للرئيس العراقي الراحل، ولم تكن جزءًا من الجيش، حيث تخضع لأوامر الرئيس من خلال نجله الأكبر عدي.

ضجة القرار رد عليها توضيح المحكمة الاتحادية العليا الذي جاء فيه: "يمنع (فدائيو صدام) المتطوعون من أي حقوق تقاعدية، أما من تم نقلهم قسراً إلى الجهاز المذكور وتمت إعادتهم إلى دوائرهم، فإنهم يستحقون راتبهم التقاعدي عـن خدمتهم خارج (فـدائيي صدام) ولا تحسب خدمتهم ضمن الجهاز المذكور خدمة تقاعدية".