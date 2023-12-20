ما هو "نظام تروفي" الذي ظنت إسرائيل أنه سيحمي الميركافا؟

وسط المعارك الضارية في قطاع غزة تعتمد إسرائيل على "نظام تروفي" الدفاعي لحماية دباباتها "الميركافا" من الصواريخ المضادة للدروع، لكن الفصائل الفلسطينية وثَّقت مقاطع فيديو تظهر تمكنها من اختراقه، فما هو هذا النظام، وكيف تم اختراقه؟.

يقوم "نظام تروفي" بإنشاء فقاعة تحييد حول المركبة المدرعة، ويكتشف ويصنف ويتعامل بسرعة مع جميع التهديدات المعروفة، بما في ذلك: البنادق عديمة الارتداد، والصواريخ المضادة للدبابات، وقذائف الدبابات، وقذائف الآر بي جي.

تبنت إسرائيل "نظام تروفي" بعد خسائرها في حرب لبنان 2006، حيث تعرضت أكثر من 40 دبابة "ميركافا" لأضرار جسيمة.

وفعّلته على مدرعاتها، في العام 2009، ونسب مسؤولون إسرائيليون نجاح "تروفي" في منع حدوث أضرار كبيرة لدبابات "ميركافا" خلال حرب غزة 2014.

ويقول موقع رافائيل المصنّع إن "نظام تروفي" هو الوحيد من نوعه الذي تم استخدامه في ساحة المعركة، ويتم تثبيته، حاليًا، على مئات منصات القتال البرية في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك دبابات الميركافا.

لكن ما يحدث في معارك غزة زعزع الثقة بنظام تروفي.. يقول خبراء إن الدبابات الإسرائيلية، المزودة بنظام الحماية النشطة ليست "مضمونة الحماية" 100% لأن النظام لديه قيود، خاصة في السيناريوهات ذات الهجمات المتزامنة، إذ قد لا يتمكن من اعتراض جميع التهديدات بنجاح.

فالنظام لا يحمي من تهديدات محددة، كما حصل في غزة، مثل قيام الأفراد بزرع المتفجرات مباشرة على المركبات أو استخدام طائرات مسيَّرة مسلحة في هجمات موجهة من الأعلى.