مطعم أردني يخرج عن المألوف ويوفر خدمة النوم بعد المنسف

هل سبق لك أن ذهبت إلى مطعم وشعرت بالنعاس بعد تناول الغداء أو العشاء؟.. من المؤكد أن ذلك سيحدث لك إذا تناولت المنسف الأردني، هذا الطبق الأشهر في البلاد الذي يتكون من لحم الضأن واللبن والأرز والسمن البلدي.

أحد المطاعم الأردنية خرج عن المألوف، مقدمًا لزبائنه أَسرّة للنوم بعد تناولهم وجبة المنسف التي تحتوي على مواد دسمة تسبب النعاس والخمول في جسم الإنسان.

حالة الكسل والخمول التي يعيشها الزبائن، وتكرار دعابة توفير أسرة للنوم، دفعا ملاك المطعم إلى توفير هذه الخدمة لزبائنهم.

رواد المطعم من عشاق المنسف أعجبوا بهذه الفكرة التي رأوا فيها حلًا لمشكلة النعاس والخمول بعد الأكل، فيما ذهب بعضهم إلى أن ذلك مأخوذ عن العادات والتقاليد الأردنية التي في جوهرها إكرام الضيف بتأمين مبيت له بعد تناوله طعامه.

إدارة المطعم أكدت أن هذه الخدمة ستبقى متوفرة ومستمرة للزبائن وليست لفترة محددوة، بل إنها تفكر بتوسيع المكان المخصص للنوم، عبر إضافة بعض الأسرّة.