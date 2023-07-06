ترامب وبايدن.. لعبة القط والفأر

كظلّه يلاحقه

فصلٌ جديد من فصول لعبة القط والفأر بين بايدن وترامب، استثمر خلاله ترامب فضيحة العثور على مادة الـ "كوكايين" المخدّرة في البيت الأبيض، ليشنّ هجوماً على بايدن ونجله هانتر، مستخدماً منصته "تروث سوشال".

وتساءل ترامب: "هل يعتقد أي شخص حقًا أن الكوكايين الموجود في الجناح الغربي للبيت الأبيض، القريبَ جداً من المكتب البيضاوي، مخصص لاستخدام أي شخص آخر غير هانتر وجو بايدن؟".

ساخراً مسبقاً من السيناريو "الممجوج" لوسائل الإعلام التي وصفها بالـ "كاذبة" والتي "بحسب قوله" ستبدأ بالترويج إلى أن المسحوق لم يكن مادة كوكايين، وإنما "أسبرين"، وأن الكمية التي عُثر عليها منه لا تستحق الذِّكر.