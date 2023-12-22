تفاصيل الصفقة الإسرائيلية التي رفضتها حماس

عروض إسرائيلية توصف بالمغرية للصفقة القادمة التي يتم العمل عليها بين المفاوضين و الوسطاء .. بينما لا تزال احتمالات التوصل إلى اتفاق غير واضحة مع إصرار قادة حماس على الإيقاف الكامل للهجوم الإسرائيلي على غزة قبل أي إتفاق، أما تل أبيب تتمسك بالوقف المؤقت لإطلاق النار ..

صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عنونت بأن حماس وضعت شروطًا صارمة أمام إسرائيل للموافقة على هدنة جديدة، تتضمن إطلاق سراح ثلاثة أسرى بارزين محكومين بالسجن مدى الحياة، و هم مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات، إلى جانب قادة كتائب "القسام" الذين رُفض إطلاق سراحهم في صفقة جلعاد شاليط عام 2011.

وكشفت الصحيفة أيضًا أن القائمة تضم أسماءً قادرة على تغيير مسار السلطة الفلسطينية، وأشارت إلى أن القيادي في فتح، مروان البرغوثي، يعتبر أبرزهم، حيث يقضي حكمًا بخمسة أحكام مؤبدة و40 عامًا .

وفي سياق متصل، كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن تفاصيل عرض إسرائيل المتعلق بصفقة محتملة مع حماس، حيث اقترحت تل أبيب إطلاق 30 إلى 40 أسيرًا إسرائيليًا مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين.. وشمل العرض فترة هدنة تمتد من أسبوعين إلى شهر، مع انسحاب جزئي من بعض المناطق.. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين، قولهم إنه لا مشكلة لدى تل أبيب إن ربطت حماس التغيير العسكري بالصفقة واعتبرته إنجازاً ..

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تهيّئ تل أبيب مواطنيها لاحتمال اتخاذ قرارات صعبة تشمل تقديم تنازلات كبيرة كإطلاق سراح أسرى فلسطينيين تصنّفهم "خطيرين"، في إطار التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

ووسط الترقّب هناك من يرى أن صياغة هذا الاتفاق سيكون أصعب بكثير من صياغة الاتفاق السابق .