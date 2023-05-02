فينيسيوس جونيور.. معارك الملعب والمدرجات والميديا

في شخصية كالتي يمتلكها فينيسيوس جونيور، ترى الحق والباطل، ويمكنك أن تتعاطف معه يومًا، وأن تنتقده في آخر، سريع ماكر وحاسم، عاقل في لقطة، مستفز في أخرى، خليط من الجينات البرازيلية التي لا يشكك أحد في موهبتها، وإنما تعيبها بعض ردات الفعل التي تفلت من صاحبها، من حين لآخر .

فينيسيوس جونيور، الراقص في وجه العنصرية، ومن انتقل بسرعة الضوء من الظل إلى نور التألق، خاض هذا الموسم مباريات جانبية أكثر من اللازم، دخل فيها بوتقة الحرب الكلامية مع لاعبين وحكام، وتشهد ملاعب الليغا وجيرونا أخيرًا، على أن صاحب الاثنين والعشرين عامًا، ما زال يفشل في ضبط النفس فيما يُعرف بلعبة استفزاز الخصم، التي تُخاض ضد أي نجم من قيمة "فيني" ، فما بالكم إن كان لاعبًا لنادٍ اسمه ريال مدريد.

بعيدًا عن الحكام واللاعبين والمدرجات، فإن آخر حوارات جونيور الجانبية، كانت علنًا ضد تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعدما اتهمه بالصمت عن كل ما يتعرض له الأسمراني من استفزازت عنصرية، ربما أثرت بطريقة أو بأخرى على ردات فعله، التي جعلته أكثر من تلقى بطاقات صفراء في الريال هذا الموسم بـ 14 بطاقة متفوقًا على أقرب منافس له كامافينغا بست بطاقات.

اعتراض على كل لقطة ووجه لا يرضى بأي قرار تحكيمي، اهدأ يا فيني، ربما هذا هو الصوت المدريدي الذي يهاب البطاقة الحمراء وخسارة واحد من أهم عناصر الفريق في الآونة الأخيرة، فالحلم عند الغضب سمة يجب أن تلازم من يحترف الكرة، ويلعب بين عشرات الآلاف أسبوعيًّا، ولنا في هذه اللقطة التي رد فيها ألفيس على موزة رماها أحد مشعجي فياريال قبل سنوات خير دليل على التعامل مع مواقف الاستفزاز والعنصرية، التي قدم فيها داني هنا درسًا في تصغير المتهجم والتعامل معه .

فينيسيوس جونيور، نجم يُضرَب ويُلْكَم وربما يُظلم أحيانًا، وهو ما قاله أنشيلوتي بالحرف أخيرًا مشبهًا حاله بحال بيليه ومارادونا من حيث ما تعرضا له من ضرب، لكنها فاتورة أن تكون نجمًا والمهنة التي تدر ذهبًا لكنها تضع صاحبها وجهًا لوجه أمام حناجر وهتافات جيوش من الجماهير أسبوعيًّا، فما على فيني إلا أن يتحلى بالصبر، ليكون القادمُ أعظمَ .