تداعيات الحرب مع حمـاس على "أكبر قطاع اقتصادي" في إسرائيل

يعد قطاع التكنولوجيا أكبر قطاع اقتصادي في إسرائيل، والصناعة الأهم هناك، إلا أن الحرب الإسرائيلية على غزة لها تداعيات كثيرة على هذا القطاع، الذي استطاع الصمود وتجاوز الأزمات المختلفة المتلاحقة والتعافي من تداعياتها، لكن هذه الحرب تمثل تحديا فريدا له.

بعد تطورات الحرب الأخيرة صدرت أوامر للمدارس في إسرائيل بإغلاق أبوابها، وأصبحت الشوارع التي كانت تزدحم في مركز الأعمال في تل أبيب شبه فارغة، وأعمال العديد من الشركات متوقفة، بعضها لأسباب أمنية وأخرى لأنها لا تستطيع استئناف عملها بشكل طبيعي، بعد استدعاء موظفيها للخدمة العسكرية.

التأثير الفوري لاندلاع الحرب جاء على شركات التكنولوجيا الإسرائيلية من خلال قواها العاملة، بعد أن تم استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط، معظمهم يعملون ويدرسون في البلاد.

منظمة "ستارت آب نيشن سنترال" غير الربحية، التي تعمل على ترويج صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية على مستوى العالم، تقدر أن حوالي 10 بالمئة من الموظفين بشركات التكنولوجيا في إسرائيل قد تم استدعاؤهم للخدمة، فيما يرتفع هذا الرقم إلى 30 بالمئة في شركات أخرى.

آفي حسون، الرئيس التنفيذي للمنظمة، أوضح أن الأوضاع الأخيرة "تختلف عن أي شيء واجهناه من قبل"، مشيرا إلى أن مستوى عاليا جدا من عدم اليقين منتشر في الوقت الحالي بشأن كيفية وقوع الأحداث الأخيرة، حيث إنه "من الصعب العثور على إسرائيلي لم يتأثر شخصيا بما حدث".

محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، بيّن أن الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حماس ستكون لها آثار على الميزانية.